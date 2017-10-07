Cenk Ergün: 3 futbolcu istedik ama alamadık

Bu sezon transferin en hareketli takımlarından olan Galatasaray'ın sportif direktörü Cenk Ergün, Fransız L'Equipe gazetesine verdiği röportajda transfer etmek isteyip de alamadıkları 3 futbolcunun isimlerini verdi.

3 FUTBOLCUYU TRANSFER ETMEK İSTEDİK

Fransa'da transfer çalışmaları yaptıklarını belirten Cenk Ergün, ''Fransa'nın altyapı sistemi harika. Fransa'dan çıkıp tüm Avrupa'da oynayan futbolcuların sayısı bir hayli fazla. Fransa'dan Giannelli Imbula, Ferland Mendy ve Jordan Ferri'yi transfer etmek istedik ancak olumlu sonuçlanmadı'' şeklinde konuştu.

FRANSA LİGLERİNİ TAKİP EDİYORUZ

Fransa'dan futbolcu izlediklerini de belirten Ergün, ''Sadece Fransa 1. Ligi değil, 2. Ligi'nden de futbolcular takip ediyoruz. İki gözlemcimizi bu ligleri takip etmeleri için görevlendirdik'' dedi.

DİNİNİ DEĞİŞTİRİRSİN TAKIMINI DEĞİŞTİRMEZSİN

Türkiye'de futbolun çok sevildiğini de kaydeden Cenk Ergün, ''Türkiye'de dinini bile değiştirebilirsin ama tuttuğun takımı asla değiştiremezsin'' sözlerini kullandı.