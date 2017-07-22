Cenk Ergün: Denayer istediğimiz oyunculardan biri

beİN Sports'a konuşan Cenk Ergün, Denayer'i yeniden transfer etmek istediklerini söyledi.

Öncelikle Östersunds'a elenmelerini değerlendiren Cenk Ergün; "Beklemediğimiz bir skordu. Bu travmayı atlatmak zorundayız. Öncelikle taraftardan ve camiadan özür dileriz. En az onlar kadar çok üzgünüz. Ben de tribünden gelen biriyim. Werder Bremen çıkarken döktüğüm gözyaşları gibi yine içimiz de kan ağladı. Yapabilecek bir şey yok. Bulunduğumuz noktadan bir zirve yapmak zorundayız. Değişim içindeyiz. Aramıza yeni arkadaşlar katıldı. 3 haftalık bir süreç var lige kadar. Yeni bir kamp süreci düşünüyoruz. Lige hazır olmamız lazım. Şampiyon olacağız. Başka yolumuz yok." ifadelerini kullandı.

ARAMIZDAN AYRILACAK OYUNCULAR VAR

Kadro dışı kalacak ya da takımdan ayrılacaklarla ilgili gelen soruyu ise, "Düşüncelerimiz var, teknik heyetle konuştuğumuz. Performansı düşük olup kendisine gelecek olan, dikkati çekilecek olan, performansı artacak olan ya da aramızdan ayrılacak oyuncular var. Şu an bunları zikretmek için dorğu zaman değil." sözleriyle cevapladı.

DENAYER'İ İSTİYORUZ

Transfer gündemindeki isimleri açıklamak istemeyen Cenk Ergün, "Politikamızda bir değişiklik yok. İsimleri olunca söylemek istiyorum. Maddi, manevi bu durumdan olumsuz etkileniyoruz. Birçok isim yansıdı. Biz hemen hemen bu isimlerin hepsinin peşindeyiz. Kulübümüzün bütçesi dahilinde, imkanlarımızı zorlayacak transferlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Denayer, gündemimizde olan oyunculardan bir tanesi..." sözleriyle konuşmasını noktaladı.