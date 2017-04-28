Cenk Ergün: Vasat oyuncu almayacağız

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hızlı başladı. Gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturma konusunda kararlı olan sarı-kırmızılılarda, Sportif Direktör Cenk Ergün, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde görüşmelerde bulunuyor.

CENK ERGÜN TRANSFER SEFERİNDE

Hafta başından bu yana ilk olarak Portekiz'e giden ve ardından İtalya ve Fransa'ya geçen sarı-kırmızılı idarecinin İstanbul'a döner dönmez Başkan Dursun Özbek ile bir araya gelerek raporunu vereceği öğrenildi.

İlk 11'de direkt oynayacak 7 yeni transfer yapma kararı alan Aslan'da, Ergün'ün görüşme halinde olduğu menajerlere, "Kesinlikle bize vasat isim önermeyin. Vasat futbolcu transfer etmeyeceğiz" diyerek yeni sezon transferleri konusunda ipucu verdiği belirtildi.

İKİ OYUNCU LİSTEDE

Sarı-kırmızılılarda Palmeiras forması giyen stoper Vitor Hugo ile Liverpool forması giyen bir başka Brezilyalı orta alan oyuncu Lukas Leiva listede isimlerden sadece ikisi olarak dikkat çekiyor.

Her iki futbolcunun temsilcileriyle de Ergün'ün bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Cenk Ergün'ün yurt dışı turundaki görüşmelerinin sonuçlarını ayrıntılı bir dosya haline getirip İstanbul'a döner dönmez Başkan Dursun Özbek'e sunacağı belirtildi.