Cenk Ergün'den Aykut Kocaman'a: Bildiği bir şeyler varmış

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, deplasmanda 2-1 mağlup oldukları Trabzonspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Ergün'ün sözleri:

"Temposu yüksek bir maç oldu. Geçen haftadan sonra, izleyenlerin bizi görmeye alıştığı futbolu sergileyemedik. Bu ortada. Biz bundan derslerimizi alacağız. Asıl önemli olan; bir takım iyi oynamayabilir. Ama bundan dolayı bütün takdir haklarının bizim aleyhimize kullanılması gerekmiyor. Gösterilen kartlar, gösterilmeyen kartlar. Geçen haftadan sonra bu polemikler nerede bitecek, onu ben de bilmiyorum. İlk yarıda Fernando'ya yapılan pozisyonu herkes gördü. Kart yok."



BİLDİĞİ BİR ŞEYLER VARMIŞ DEMEK Kİ

Cenk Ergün, Aykut Kocaman'ın açıklamalarının sorulması üzerine, "Bildiği bir şeyler varmış demek ki. Kapasiteyi nasıl göreceklerine dair... 2 haftadır biz de görüyoruz. Biz şampiyon olacağız. Bu kadar net. Moral de motivasyon da o çocuklar da nelerin döndüğünü biliyorlar. Radikal tabloya gerek yok. Yapılan hatalar ortada bunlar da düzeltilecek..." dedi.





"Hepimiz bu topraklarda yaşıyoruz. Ben dışarıda dolaşırken 'iki haftadır konuşulanlar ortada, 'hakemler sizi doğrayacak' diyorlar. Onlar da bunları duyuyorlar. 14 yabancımız var, oynayan oynar oynamayan oynamaz. Takım içinde neden yabancı tartışması olsun ki. Lig devam ediyor, statü ortada. Bakalım neye döndürmeye çalışacaklar? Devre arasında da yabancılar gidecek yabancılar gelecek. Takımlar şimdi devre arasında Türk mü toplayacaklar? Yok öyle bir şey. Biz gücümüzün de eksiğimizin de farkındayız."

AYKUT KOCAMAN NE DEMİŞTİ?

Cenk Ergün'ün gönderme yaptığı Aykut Kocaman, derbi öncesi şöyle bir iddiada bulunmuştu:

“Kazandığımız maçtan sonra hakemle ilgili söylenmemeli diye düşünmeyelim, ilk goldeki yanlış olduğunu düşündüğüm hareketten sonra skor farklı olunca, hemen hemen bütün kararlarında duygularıyla kararlar verdi. Bizim lehimize de hatalı kararlar verdi. Bir kere sonuç ne olursa olsun, lig önümüzdeki hafta bitmeyecek. Galatasaray, ligin büyük ihtimalle ilk 5 sırasında yer alacak takımlarla arka arkaya oynayacak. Bunların hepsini kazanma şansına sahip olsa da, puan ortalamasının normale döneceği maçlar olarak görülüyor."

"Takımlar nereye doğru evrilecek bilmiyorum ama bu sezon puan kayıplarının fazla olacağını düşünüyorum. Özellikle deplasman kayıpları fazla olacaktır. Galatasaray’ın buraya doğru gideceğini düşünüyorum. Ama öte yandan kazananın moral motivasyon olarak çok iyi yere geleceği de bir gerçek. İhtiyacımız kazanmak. Gideceğiz, oynayacağız ve daha evvel yaptığımız gibi kazanarak döneceğimizi düşünüyorum. Derbi maçının hakemiyle ilgili ne söylesem havada kalacak. Ama genel olarak ben şikayetlerimi bildiriyorum. Bizim durumumuz pek parlak değil”