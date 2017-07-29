Cenk Ergün'den Feghouli ve Fernando müjdesi

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı.

Ergün, biten ve yapılacak transferleri tek tek paylaştı.

İşte Ergün'ün o açıklamaları:

FEGHOULİ'NİN ODASI HAZIR

"West Ham buradaydı. Fegouli’nin odası hazır. Roma’dan Arsenal’e çok iyi takımlar burada kamp yaptı. 5 Ağustos’ta Herta Berlin ile oynayacağız. Bütün izinler alındı."

FERNANDO-FEGHOULİ TAMAM

"Feghouli ve Fernando kampa gelecek. Fernando ile imza aşamasına geldik. Fernando ve Feghouli’den sonra da transfer yapacağız. N'Diaye ligimizde oynayan bir arkadaş. Görüşmelerimiz var. 8 numara arıyoruz. Projemiz mümkün olduğunca yeni bir takım olup elimizdeki arkadaşlarla harmanlayıp yola devam edeceğiz. Aldığımız isimlerin bazıları yaşlı olabilir ama dengeyi sağlayacağız. Öncelikli hedefimiz şampiyonluk. Tudor eleştirilebilir. Biz bu eleştirilerden düzgün şekilde yola çıkıp düzgün bir şekilde gideceğiz."





DENAYER DOSYASI KAPANMADI

"Denayer dosyası kapanmadı. Zaten gitmek istiyor. Sol bek, stoper için, 8 numara için forvet hattı için girişimlerimiz var. 4’lü savunma ile hoca yola devam edecek. Gidenler olacak. 21 oyuncu olacak yeni sistemle. 13 yabancı oyuncu ile maça hazırlanacaksın. Bu bir anda dengeleri değiştirecek. Volkan Şen, sözleşmesini fesh etti. Şu anda serbest bir oyuncu. Biz beklentilerini aldık ve gerekli yerlere verdik. Ancak zor gözüküyor."





BEN ARFA VE FELLAİNİ SÖZLERİ

"Transferlerde sürpriz olacak. Güzel bir sürpriz. Ben Arfa ve Fellaini için girişimlerimiz oldu. Ben Arfa kuvvetle muhtemel gidecek takımından. Şu an bizim için radarda. Arda bizim için başımızın tacı. Kanımızdan canımızdan. Mutlaka Galatasaray formasını giyecek bir gün. Feghouli ve Fernando kampa gelecek. Fernando ile imza aşamasına geldik. Fellaini'yi alırsak N'diayeyi almayız. Orta sahada gidip gelecek adama ihtiyacımız olacak. Belhanda üçlünün ortası ancak forvet arkası da oynayabilir."