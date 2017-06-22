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Cenk Gönen'in şampiyonluk laneti

Cenk varken 5 sezon boyunca şampiyon olamayan Beşiktaş, 29 yaşındaki kalecinin ayrılmasından sonra 2 yıl üst üste ipi göğüsleyen taraf oldu.

Cenk Gönen'in şampiyonluk laneti
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Süper Lig’de 7 sezondur büyük takımlarda oynayan Cenk Gönen’in şampiyonluk hasreti sürüyor.

BEŞİKTAŞ'TA İLK 2'YE GİREMEDİ

2009-10 sezonunda küme düşen Denizlispor’dan Beşiktaş’a transfer olan Cenk 5 yıl eldivenlerini taktığı siyah beyazlılarda ligde ilk 2’yi göremezken, aynı periyotta Galatasaray üç şampiyonluk yaşadı.

G.SARAY'A GİTTİ BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLDU

Cenk Gönen 2015 yazında sarı kırmızılıların yolunu tutarken, kaderin cilvesi ki eski takımı Beşiktaş üst üste iki kez şampiyon oldu ve Galatasaray ilk 3’e bile giremedi.

Cenk Gönen’in Galatasaray’la sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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