Cenk: Kupada devam etmek istiyoruz

Kulüp televizyonuna açıklamada bulunan Cenk, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü Vodafone Arena'da oynayacakları derbi maça yüzde yüz konsantre olacağını belirterek, "Fenerbahçe maçı, camiamız için çok önemli, çünkü affedilmeyecek bir maç. Fenerbahçe derbisinde ilk dakikadan itibaren her şeyimizi verip maçı çözmeye çalışacağız. Tek bir karşılaşma, dönüşü olmayacak. Derbide galip gelip kupada devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'ÖZ GÜVEN VURGUSU'

Teknik direktör Şenol Güneş'in kendisine güven verdiğini vurgulayan 25 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Onun yüzünü kara çıkartmamak için elimden geleni yapıyorum. Bir forvette öz güven gerçekten çok önemli. Daha da iyi oynuyorsun. Takım arkadaşlarım bana gerçekten çok yardımcı oluyor. Quaresma zaten çok iyi orta kesiyor. O bana çok yardımcı oluyor. Babel de geldikten sonra takıma çok katkı sağladı. Güçlü ve çabuk bir oyuncu olduğu için sol taraftan topu çok iyi taşıyor. Oğuzhan, Tolgay ve Talisca da gol yollarında bana çok yardımcı oluyor. Allah'a şükür son zamanlarda sıkıntı yaşamıyoruz. Ben de Allah'a şükür son birkaç maçtır iyiyim. İnşallah devamı gelir."

TARAFTARA ÇAĞRI

Sarı-lacivertli takımla Vodafone Arena'da ilk kez karşılaşacaklarını anımsatan Cenk Tosun, "Evimizde ilk derbiyi Galatasaray ile oynamıştık. Güzel bir atmosfer vardı. Herkes stada gelsin. Taraftarlarımız bizim için itici güç olacak. Bizden desteklerini esirgemesinler. Taraftarlarımıza güzel bir maç izleteceğiz." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde 15 kez fileleri havalandıran ve gol krallığında zirvede yer alan Cenk, bu sezon ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 gol kaydetti.