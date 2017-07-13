Cenk Tosun: Avrupa'da oynamak isterim

Caner Erkin ile birlkte açıklamalar yapan Cenk Tosun; Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ancak kulübünü de tatmin edecek bir teklif gelmesi durumunda Avruha'da oynamak istediğini söyledi.

"AVRUPA'DA OYNAMA HEDEFLERİM VAR"

Cenk; "Beşiktaş'ta üçüncü sezonumu yaşadım. 2 sene daha kontratım var. Burada gerçekten çok mutluyum. Avrupa'da oynamak hedeflerim arasında var. Kulübüme de faydalı olacak bir teklif gelirse, başkanımız da onay verirse oturur konuşuruz. Şu anda bir şey yok. Malum takımda forvet olarak Mustafa (Pektemek) ile ben varız. Başkanımız da da ayrılmamazı istemez. Ama ben de Avrupa'da bayrağımızı ve ülkemi gururla temsil etmek isterim" dedi.

Cenk Tosun'un açıklamaları şöyle: "Geçen sezon verimli bir sezon geçirdim. Önümüzdeki sezon da hedefimiz ligde şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak. Kendi gol rekorunu kırmak ve takımıma faydalı olmak istiyorum. Geçen sezon gol krallığını son haftalarda kaybettim. Bu sezon kazanmak için elimden geleni yapacağım."

"FORVET TRANSFERİ NORMAL"

"Yönetimin forvet transferi için arayışları var; bu normal. Çünkü önümüzdeki sezon üç kulvarda oynayacağız. Her sene Beşiktaş'a forvet geliyor. Ben kendime güveniyorum. Rekabet için takıma iyi forvetlerin alınması gerekiyor. Benim adıma da iyi olacak. Kendime güveniyorum ve bunu sahada hocama belli etmek istiyorum. Bu sene de 11'de oynamak için elimden geleni yapacağım."

"Takımdaki herkes hazır. İdmanlar da iyi gidiyor. Kamp verimli geçiyor. Çin ve İspanya kamplarıyla birlikte Süper Kupa'ya hazır olacağız. Sezon başındaki yüklemeler sizi bütün sezon götürüyor. Bu sene de yüklemeler önemli olacak."

"İki senedir göze hoş gelen futbol oynuyoruz. Hoca bununla yetinmiyor, daha iyisini istiyor. Hocanın böyle olması bizi daha çok konsantre ediyor. Her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de başarılı oluyoruz."