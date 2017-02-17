Cenk Tosun eleştirilere cevap verdi

Cenk Tosun'un maç sonu yaptığı açıklamalar şöyle;

"Gol oldu ya, kime yazıldığı önemli değil. Takım öne geçti, sevindirici bir olaydı. Oraya gidip defansı çektim, sıyırttım topu hafif; defansa çarpıp gol oldu. Akabinde hemen bir gol yedik, şanssız bir gol yedik. Devre arasında gereken şeyleri söyledi hoca. İkinci yarıya baskılı başladık. Benim golümle öne geçtik. Golden sonra yüzde yüz oyunun hakimi bizdik. Son dakikada gelen 3-1 ile rahat bir sonuçla döneceğiz. Akhisar ve Gençler maçına konsantre olma vakti geliyor."

'İŞİME BAKIYORUM'

"Ben kulaklarımı kapatıp, işimi yapmaya çalışıyorum. Çalışınca Allah yardım ediyor. 2 golle takıma faydalı olduğumu düşünüyorum. İyi bir maç çıkardığımı düşünüyorum. Eleştirenlere teşekkür ediyorum. Ben işime bakıyorum ve takıma faydalı olmaya çalışıyorum"