Cenk Tosun: Fenerbahçe derbisinde tuzağa düştük

Beşiktaş Dergisi'nin Ekim Sayısı'nda Cenk Tosun ile ilgili özel bir kitapçık verildi. Milli futbolcu Fenerbahçe derbisi ve transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"DERBİDE TUZAĞA DÜŞTÜK"

Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Cenk; "Fenerbahçe maçında resmen tuzağa düşürüldük. Bunu unutamıyorum. Biz Beşiktaş olarak asla bu tip ayak oyunları ile maç kazanma yollarına girmeyeceğiz." dedi.

Hakemlere de hak verdiğini belirten milli futbolcu; "Bir pozisyonda eğer bana faul yapılmış ancak düdük çalınmamışsa emeğim çalınmış gibi hissediyorum. Ancak bazen sonradan televizyonda kendimi izlediğimde 'Bu ben miyim' diye kendi kendime soruyorum.





"BİR GÜN İNGİLTERE'YE GİDEBİLİRİM"

Beşiktaş'ın çıkarları için bir gün İngiltere'ye gidebilirim diyen Cenk; "Beşiktaş'ta mutluyum. Zaten çocukluğumdan Beşiktaşlıyım. Bir yere gitmek istemiyorum. Hele şu anda hiç istemiyorum. Çünkü burada daha yapacak işim var. Günün birinde kulübümün de menfaatine olacaksa İngiltere'de futbol oynamak isterim. Ancak bunun şimdi zamanı değil. Ben şu anda sadece Beşiktaş'ın başarısına konsantre olmak istiyorum. Çünkü önümüzde Şampiyonlar Ligi ve lig var" şeklinde konuştu.