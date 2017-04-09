Cenk Tosun: Golü babam için attım

Bu sezon ligdeki 17. golünü atarak Beşiktaş'a büyük katkı yapan Cenk Tosun, Trabzonspor'u da boş geçmedi. Takımının ilk golünü atan Cenk, golünü vefat eden kayınpederi için attığını söyledi.

"GOLÜ ONUN İÇİN ATTIM"

Attığı golü ve sonrasındaki sevincini anlatan Cenk Tosun; "Öncelikle babamızı kaybettik, iki gündür kötüyüm. O benim maçımı izlerdi, televizyonun başından kalkmazdı mekanı cennet olsun. Golü onun için attım. Golden sonra da şükrettim, secdeye yattım." dedi.

"FARKA GİDERDİK"

Açıklamalarına devam eden Cenk Tosun; "Bize yakışan futbolu oynadık. 1-0'dan sonra 2'yi, 3'ü bulabilirdik. Final paslarını yapabilsek farka gidebilirdik. Devre arasında hoca gerekenleri söyledi. Bize yakışmayan şekilde 3-2 geri düştük. Ondan sonraki süreç nedeniyle takım arkadaşlarımı tebrik ederim, burada geri dönmek kolay değil. Trabzonspor'u da kutlarım, bu sezonun en güzel maçını izlettik futbolseverlere. Güzel bir galibiyet aldık" diye konuştu.