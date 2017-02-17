Cenk Tosun Gomez'i geride bıraktı

Geçtiğimiz sezon Mario Gomez'in arkasında yedek bekleyen Cenk Tosun 17 gol atmasına rağmen Alman golcünün gölgesinde kalmıştı. Sezonu 28 golle tamamlayan Gomez'in gidişinden sonra Şenol Güneş'in prensi olan Cenk Tosun hocasını yanıltmadı.

19 GOLE ULAŞTI

Wolfsburg'a giderek müthiş bir performans düşüklüğü yaşayan ve sadece 7 gol atabilen Gomez'i neredeyse 3'e katlayan Cenk daha şimdiden 19 gole ulaştı. Avrupa'da ve Lig'de Beşiktaş'ı sırtlayan milli oyuncu ayrıca geçen yıl Gomez'in 21. haftada attığı 15 golü 19. hafta itibari ile geçti.

İBRAHİMOVİC'LE YARIŞIYOR

Dün gece Hapoel Beer Sheva karşısında 2 golle katkı sağlayan Cenk Tosun UEFA tarafından da 'Haftanın Oyuncusu' adayı gösterildi. Milli futbolcunun anketteki rakipleri ise Lacazette, Zlatan Ibrahimovic ve Edin Džeko.

KARİYER REKORUNU EGALE ETTİ

Beşiktaş'ı Hapoel Beer Sheva karşısında 2-1 öne geçiren Cenk Tosun, bir sezonda attığı gol sayısını 17'ye çıkardı ve rekorunu egale etti. Cenk Tosun, Beşiktaş'ı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Hapoel Beer Sheva karşısında 2-1 öne geçiren golü atarken, kariyer rekorunu egale etti.