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Cenk Tosun Gomez'i yakaladı

Bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran Cenk Tosun, Akhisar'ı da boş geçmedi, gol krallığındaki yerini sağlamlaştırdı.

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Cenk Tosun Gomez'i yakaladı

Dört gün önce İsrail’de Hapoel Beer Sheva maçına attığı gol ve performansıyla damga vuran 25 yaşındaki forvet ligde de coştu. Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin takıldığı haftada Akhisar’ı mutlak zafer parolasıyla konuk eden Siyah-Beyazlılar’da kilidi açan isim yine Cenk’ten başkası değildi.

KRALLIKTA TEK BAŞINA ZİRVEDE

13. dakikada Quaresma’nın ortasında iki stoperin de markajına rağmen enfes bir kafa vuran başarılı oyuncu takımını öne geçirdi. Bununla da yetinmedi. 27. dakikada Talisca’nın attığı golde pozisyonun içindeydi, golün hazırlayıcısı oldu.

Kariyer rekorunu her geçen gün geliştiren Cenk, 16 gole ulaşırken “Gomez’in yerini doldurur mu? Aboubakar’ın gölgesinde kalır mı?” tartışmalarını ortaya koyduğu rakamlarla bitirmiş oldu. Öyle ki Kartal’ın yıldızı, 21. hafta itibariyle 16 kez fileleri havalandıran Mario Gomez’i yakaladı. Süper Lig’deki en yakın rakiplerine de 6 gol fark atan Cenk, tarışmasız bir şekilde adını zirveye yazdırmayı başardı.  

GÜNEŞ'İN SON YILDIZI

Teknik direktörlük kariyerinde Şota, Fatih Tekke, Burak Yılmaz, Fernandao, Mario Gomez gibi isimlere krallık yaşatan Şenol Güneş’in son gözdesi Cenk oldu. Golcü oyuncu eğer sezonu kral olarak tamamlarsa Güneş’in çıkardığı 6. gol kralı olacak.

GOL KRALLIĞI YARIŞI

FUTBOLCU    TAKIMI    MAÇ    GOL
Cenk Tosun    Beşiktaş    21    16
Riad Bajic    Konyaspor    19    10
Serdar Gürler    Gençlerbirliği    20    10
Vagner Love    Alanyaspor    17    9
Samuel Eto’o    Antalyaspor    18    9
Yasin Öztekin    Galatasaray    18    9

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