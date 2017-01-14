Cenk Tosun: Ben Gomez'le rekabet ettim yeni transfer korkutmaz

Milliyet Gazetesi'ne konuşan Cenk Tosun, “Antalya kampında çok iyi çalıştık. Yer aldığımız her kulvarda şampiyonluğu hedefliyoruz. Yeni bir golcünün gelmesi beni daha da hırslandırır. Mario Gomez’le bile rekabet ettim” dedi.

TAKVİM ALEYHİMİZE

Sezonun ikinci yarısında çok daha farklı bir Beşiktaş izleteceklerini kaydeden Cenk, “İlk yarıda Şampiyonlar Ligi gibi bir kulvarda zorluk derecesi yüksek maçlar oynadık. Hem orada hem de ligde aynı tempoda oynamak kolay değil. Maç takvimi de bizim aleyhimizeydi. Bunun yanı sıra Caner, Talisca ve Aras en kritik dönemde sakatlıklar yaşadı.

Çok şükür bu tür olumsuzluklar geride kalmaya başladı. Antalya’da ikinci yarıda çok daha iyi bir Beşiktaş olması için çalıştık. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Bu süreçte elbette taraftarımız da arkamızda olacak. Kısacası bulunduğumuz her kulvarda hedefimiz şampiyonluk. Hepimiz buna inandık” dedi.

KİMSE BİZİ YENEMEZ

Cenk Tosun, şampiyonluk yarışında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kadar haftalardır liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir’in de konuşulması gerektiğini söyledi. Sezonun ikinci yarısında yarışın kıran kırana geçeceğini dile getiren milli golcü şöyle devam etti:

“Öncelikle bu yarışta Beşiktaş’ın tek rakibi Beşiktaş. Biz kendi oyunumuzu oynarsak bizi ligde kimse yenemez. Yeter ki biz kendi kendimizi yenmeyelim. Evet doğrudur... Ligin ikinci yarısında çok zorlu maçlar oynanacak. Tıpkı geçen sene olduğu gibi. Yani bizim şampiyonluk yarışındaki zorlu haftalardan geçebilme konusunda geçen seneden kalan bir tecrübemiz var. Kaldı ki başımızda Şenol Güneş gibi bir tecrübeli teknik adam bulunuyor. Yeter ki biz kendi oyunumuzu oynayalım. Rakiplerin maçlarına bakarak şampiyonluğa gidemeyiz. Hocamızın dediği gibi ligin ikinci yarısında adım adım ilerleyeceğiz.”





BENFİCA MAÇINI UNUTAMAM

Cenk Tosun, Beşiktaşlı taraftarların ilk yarısını 3-0 geride kapattıkları Benfica maçının devre arasında kendilerine verdiği destek için ayrı bir sayfa açtı. Vodafone Arena’da tarihi bir gece yaşadıklarının altını çizen siyah-beyazlı futbolcu, “Benfica maçını asla unutamam. Devre arasına 3-0 mağlup girerken, taraftarımızın bizi çağırıp moral vermesi, hayatım boyunca unutamayacağım olaylardan biridir. O maçta kazandığımız bir puanda tribünlerin çok büyük emeği var.

O nedenle, şampiyon olduğumuzda yine bu taraftarın büyük emekleriyle şampiyon olacağız. Taraftar ligin ikinci yarısında, tıpkı Benfica maçında olduğu gibi bizi desteklesin. Şartlar ne olursa olsun, tribün ve saha bütünlüğümüz bozulmasın. Yine hep birlikte şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.