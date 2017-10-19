Ensonhaber.com'a dön

Cenk Tosun haftanın oyuncusu adayları arasında

Monaco ağlarını iki kez havalandıran Beşiktaşlı Cenk Tosun, haftanın futbolcusu adayları arasında yer aldı.

Yorum Yap

Cenk Tosun haftanın oyuncusu adayları arasında

UEFA'nın internet sitesinde yer alan ankette, Beşiktaş'a Monaco deplasmanında galibiyeti getiren golleri atan 26 yaşındaki siyahbeyazlı oyuncu, haftanın futbolcusuna aday gösterilen 8 futbolcudan biri oldu. 

8 ADAYDAN BİRİ CENK

Haftanın futbolcusu anketinde Barcelona formasıyla Avrupa kupalarında 100 gole ulaşan Lionel Messi'nin yanı sıra Manchester United'dan Marcus Rashford, Chelsea'den Eden Hazard, Paris Saint Germain'den Neymar, Liverpool'dan Mohamed Salah, Real Madrid'den Cristiano Ronaldo ile Spartak Moskova'dan Quincy Promes'in performansı oylamaya sunuldu.  Oylama yarın sona erecek.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM