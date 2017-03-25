Cenk Tosun: Hocam bana çok güveniyor

A Milli Takımımızın Finlandiya'yı 2-0 yendiği maçın gollerini atan Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.

ÇOK MUTLUYUM

"Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bu maçın önemini herkes biliyordu. İlk maçı 3 puanla bitirdik. İnşallah Haziran ayındaki Kosova maçını da kazanıp daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Ben de gollerimden dolayı çok mutluyum."

24 MART ŞANSLI GÜNÜM

"24 Mart şanslı günüm diyebilirim. Antalya Arena da şanslı stat. 5 golümün 4'ünü burada atmışım. Takıma faydalı olmak için elimden geleni yapıyorum. Çok çalışıyorum. Benim işim gol atmak. Atabildiğim kadar atacağım."

HOCAM BANA ÇOK GÜVENİYOR

"Hocam bana çok güveniyor. Ben de golden sonra yanına gidip teşekkür ettim."