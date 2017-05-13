Cenk Tosun için 12 milyon euroluk teklif

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, bir yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

12 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Başkan Fikret Orman'ın en güvendiği isimlerden biri olan Cenk Tosun'a İngilizler talip oldu. Devre arasında Napoli'den 17 milyon euroya aldığı Manolo Gabbiadini'den beklediği verimi alamayan İngiliz ekibi Southampton'dan, siyah-beyazlılara sürpriz bir teklif geldi.

İngiliz ekibi adına siyah-beyazlı kulüple temas kuran menajerler, Cenk Tosun için fiyat bilgisi talep etti. Beşiktaş yönetimi, resmi olmasa da yapılan bu teklif karşısında Cenk Tosun için 12 milyon euro (48 milyon TL) istediklerini ilettiler.

İSTANBUL'A GELECEKLER

Aracı menajerler rakamın pazarlığa ve takasa açık olup olmadığını, bu rakamın getirilmesi durumunda yüzde 18'lik danışmanlık ücreti talep ettiklerini de siyah-beyazlılara iletti.

Menajerler ilerleyen günlerde İngiliz ekibinin yetkilileri için randevu talep edebileceklerini belirtirken; 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Cenk Tosun için son kararı Başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş birlikte verecek.

25 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Bu sezon 43 resmi maçta 21 gol atan, 4 de asist yapan Cenk Tosun, takımının en skorer oyuncusu konumunda. Süper Lig'de 29 maçta 17 gol atarken, 4 de asist yapan milli forvet; Şampiyonlar Ligi'nde 6, Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol kaydetti. Cenk, geçtiğimiz sezon 43 maçta rakip filelere 17 gol göndermişti.