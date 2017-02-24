Cenk Tosun: Son 8'e kalmak istiyoruz

Beşiktaş'ın bu sezonki en golcü ismi olan Cenk Tosun, maç sonu açıklamalarda bulundu.

'ÇOK EMEK VERDİK'

Cenk Tosun; "Güzel bir gol ama kalecinin şanssızlığı da var, bacak arasından girmiş. Ama sert vurmuştum. Son 16'ya kalmamız için çok emek verdik. Daha çok emek vermemiz gerekiyor. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Kendi işime ve çalışmama bakarım. İdmanlarda çalışıyorum. Kendimi iyi hissediyorum, bunun ekmeğini maçlarda yiyorum. İnşallah devamı gelir. Buraya kadar getirdik. Sonunu da getirmek istiyoruz. İki kulvar da önemli ama hocanın dediği gibi öncelik lig. Şampiyon olup üçüncü yıldızı takmak istiyoruz. UEFA'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Kim çıkarsa çıksın son 8'e kalmak istiyoruz" diye konuştu.