Cenk Tosun'a bir İngiliz ekibi daha talip oldu

Premier Ligi ekiplerinden Newcastle United takımı mali zorluklar nedeniyle satılığa çıkmasına rağmen Cenk Tosun'u Ocak ayında transfer etmek istediği iddia edildi.

İNGİLİZ BASINI NEWCASTLE DEDİ

Attığı gollerle Beşiktaş'ı taşıyan isim olan Cenk Tosun'la ilgili İngiltere basınından bir iddia daha ortaya atıldı. Daha önce Tottenham Hotspur ve Crystal Palace'ın ilgilendiği basına yansıyan Cenk Tosun için Newcastle United'ın da devrede olduğu iddia edildi.

Daily Star gazetesinin haberine göre Saksağanların teknik patronu Rafa Benitez, forvet oyuncuları Dwight Gayle ve Aleksandar Mitrovic ikilisinden birini veya ikisini satarak Cenk Tosun için kaynak yaratacak. Cenk Tosun'u Beşiktaş ve Milli Takımda izleyen Newcastle United, Ocak ayında golcü oyuncu için 15 milyon Euro'luk teklifle gelecek. Bu arada Newcastle'ın Cenk Tosun için Beşiktaş yönetimiyle görüştüğü de kaydedildi.