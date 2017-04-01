Cenk Tosun'un 3 talibi var

Bu sezona müthiş bir başlangıç yaparak Beşiktaş ve Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerinde toplayan Cenk Tosun’un taliplileri her geçen gün artıyor.

TAYFUN KORKUT'UN LİSTESİNDE

Avrupa ve Çin kulüplerinin radarına giren yıldız oyuncuyu ilk olarak Tayfun Korkut’un çalıştırdığı Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen listeye aldı.

TOTTENHAM DEVREYE GİRİYOR

Cenk’i hem Beşiktaş’ta hem de Milli Takım’da oynadığı maçlarda takip ettiren Korkut’un ardından Premier Lig’in güçlü takımlarından Tottenham da devreye girdi. İngilizler’in scout ekibinin Cenk Tosun’u Finlandiya’ya 2 gol attığı milli maçta izlediği ortaya çıktı.

Tottenhamlı yetkililerinin Siyah-Beyazlı oyuncuyu çok beğendikleri ve hakkında geniş kapsamlı bir rapor tuttukları kaydedildi.

ÇİN'DEN TEKLİF VAR

Avrupa’da önemli kulüplerin radarında olan Cenk Tosun’a, futbol piyasasının ödediği rakamlarla alt üst eden Çin’den de isteyen var.

Tianjin Quanjian’ı çalıştıran İtalyan eski futbolcu 43 yaşındaki Fabio Cannavaro’nun golcü futbolcuya takımında görmeyi çok istediği ve Çinli kulübün yetkililerinin sezon sonu Beşiktaş’ın kapısını çalacağı öğrenildi.

Cenk’e önemli bir bütçe ayırmak isteyen Tianjin Quanjian’ın, Avrupa Ligi’nde Lyon ile oynanacak 2 maçta da Cenk’i takip etmesi bekleniyor.