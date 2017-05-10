Cenk Tosun'un babasından Talisca ve Quaresma'ya sitem

Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun açtı ağzını yumdu gözünü... Baba Tosun, spor yazarı Yemen Ekşioğlu'nun, "Ben Cenk'i zevk için Beşiktaş meydanında yarım saat döverim" sözlerine büyük tepki gösterdi.

"OĞLUMA PAS ATMIYORLAR"

Lig Radyo'ya bağlanan Şenol Tosun, "Kim kimi dövüyor. Annesi bu yazıyı okuyunca hüngür hüngür ağladı. Ülke futbolunda yabancı hayranlığı var. Talisca ve Quaresma yakın dönemde oğluma pas bile vermiyor. Quaresma bir ara Cenk'e çok asist yapıyordu ama o da artık uygun durumda pas vermiyor. Talisca'nın Beşiktaş umurunda değil. 1 yıl sonra Premier Lig'e gitmeyi planlıyor" diye konuştu.

ABOUBAKAR'I 100 KERE DÖVMEK GEREKİR

Hata yaptı diye birini dövmeye kalkmak gerekirse Aboubakar'ın 100 kere dövülmesi gerektiğini belirten Şenol Tosun, "Görmediniz mi Dinamo Kiev maçında yaptıklarını. Fabri'yi de Lyon maçında yaptıkları hatalar nedeniyle ülkeye sokmamak gerekir. Futbol hataya açık bir oyun. Benim oğlum Beşiktaş için canını dişine takıyor. Böyle eleştirilmeye hakkı yok" ifadesini kullandı..