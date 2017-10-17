Cenk Tosun'un Monaco'ya attığı goller - İZLE

Beşiktaş'ın, Monaco'yu yenerek 3'te 3 yaptığı maça Cenk Tosun damga vurdu. Attığı 2 golle yıldızlaşan Cenk, galibiyette başrol oynadı.

CENK TOSUN'DAN 2 GOL

Mücadelenin 34. dakikasında sahneye çıkan Cenk, Quaresma'nın ortasına yaptığı kafa vuruşuyla maça denge getirdi.

Monaco 1-1 Beşiktaş (Cenk Tosun)

Maçta dakikalar 54. gösterirken Cenk Tosun bir kez daha topu ağlara gönderdi. Tolgay'ın şutunda direkten dönen top, Hollandalı Babel'in önünde kaldı. Babel'in pasıyla topla buluşan Cenk, temsilcimize galibiyeti getiren golü attı.

Monaco 1-2 Beşiktaş (Cenk Tosun)