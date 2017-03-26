Cenk'in yükselişi sürüyor

Ay-yıldızlı ekibimizde Cenk Tosun parlamaya devam ediyor. Finlandiya karşısında 13 dakikada 2 gole imza atan Cenk, Beşiktaş'tan sonra milli forma ile de yükselişini sürdürdü.

2017'DE DURDURLAMIYOR

Tecrübeli golcü özellikle 2017 yılının gelmesiyle beraber daha da coştu. Yeni yılın ilk 3 ayında hem Beşiktaş hem de Türkiye ile 15 resmi maça çıkan 26 yaşındaki yıldız toplam 13 gole doğrudan katkıda bulundu.

11 gol ve 2 asist yapan Cenk, Şenol Güneş ve Fatih Terim'in bu süreçte en fazla süre verdiği forvet oldu. Cenk Tosun'un gole katkı verdiği 8 resmi maçın tamamı galibiyetle sonuçlandı. Başarılı futbolcu, Beşiktaş ile 7, Türkiye ile 1 galibiyet aldı.