Cenk'ten umudunu kesen Cimbom Muslera'nın halefini buldu

Galatasaray'ın Florya'da denemelere aldığı 19 yaşındaki Sırp kaleci Lazar Mikovic'i beğendiği ve uzun vadeli sözleşme imzalamak istediği ifade edildi.

CENK OLMADI, MİKOVİC İMZALIYOR

Galatasaray'a transfer olduğu dönemden beri Türkiye Kupası maçlarında görev yapan ve bu sezon çıktığı 7 maçta 10 gol yiyen Cenk Gönen'den umut kesildi.

Bunun üzerine Muslera'dan sonra iyi bir kaleci yetiştirmek isteyen Galatasaray'ın Sırp kaleci Mikovic ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Genç kaleci sosyal medya hesabından, "Doğum günüm ile ilgili güzel dilekleriniz için teşekkürler. Tek aşk Galatasaray." mesajını paylaştı.