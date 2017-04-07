Cesur Dortmund taraftarını bulan Bartra sözünü tuttu

Bundeslıga'da geçtiğimiz hafta oynanan ve 1-1 sona eren Schalke-Borussia Dortmund maçından sonra sarı-siyahlıların savunma oyuncusu Marc Bartra, rakip takım tribünlerinde Dortmund formasıyla tek başına oturan taraftarın peşine düşmüştü.

TWİTTER'DAN DUYURMUŞTU

İspanyol futbolcu twitter hesabından "Bu kadınla tanışmak istiyorum. Onu bulmama yardım ederseniz kendisine formamı hediye edeceğim" diye bir mesaj paylaşmıştı.

Bartra'nın bu mesajı sosyal medyada bir anda gündem yaratırken, Stefanie Adam-Paap adındaki taraftar hemen bulundu. Kadın taraftar daha sonra, antrenman sahasına geldi ve Bartra ile tanıştı.

BARTRA SÖZÜNÜ TUTTU

Yıldız futbolcu orada imzaladığı formasını Dortmundlu futbolsevere hediye etti. Bartra, "Maçtan sonra fotoğrafı görünce bu cesur taraftar için bir şey yapmalıyım diye düşündüm. Onu bulmaya karar verip twitter'dan o mesajı yazdım. Steffi'nin bu kadar kısa sürede bulunabilmesi, hem Borussia Dortmund taraftarının hem de sosyal medyanın gücünü gösterdi" dedi.

47 yaşındaki kadın taraftar da eşinin ve 3 çocuğunun Schalke taraftarı olması nedeniyle rakip tribünde yalnız oturduğunu dile getirdi.