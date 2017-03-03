CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz eşleşti

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 6'lı playoff kuraları çekildi. Yeni format gereği aynı ülke takımlarının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yarı finalde karşılaşma zorunluluğu ortadan kalksa da, çekilen kuralar sonucu aynı durum oluştu.

F.BAHÇE ECZACI BAŞI EŞLEŞTİ

Lüksemburg'da yapılan kura çekiminde temsilcilerimizden Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe birbiriyle eşleşirken, diğer temsilcimiz VakıfBank ise İsviçre'nin güçlü ekibi Volero Zürih ile dörtlü finallere kalmak için mücadele edecek.

Turun son eşleşmesi de Neriman Özsoy'un formasını giydiği İtalyan ekip Liu Jo Nordmeccanica Modena ile Rusya temsilcisi Dinamo Moskova arasında gerçekleşti.

Kurayla birlikte yarı final turunda yine iki temsilcimizin karşılaşma olasılığı bulunuyor. Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe eşleşmesinin galibi Volero Zürih-VakıfBank eşleşmesinin galibiyle eşleşirken; Liu Jo Nordmeccanica Modena-Dinamo Moskova eşleşmesinin galibi ise dörtlü finallerin ev sahibi olan Imoco Volley Conegliano ile finale yükselme mücadelesi verecek.