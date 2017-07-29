Chapecoenseli Ruschel 239 gün sonra sahalara döndü

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Brezilya ekibi Chapecoense'yi Sudamericana Kupası finaline taşıyan uçak Kolombiya'da düşmüş ve 71 kişinin ölümüyle sonuçlanan tarihi bir trajediye yol açmıştı.

GERİ DÖNMEYE HAZIRIM

Külübünün Brezilya Serie C takımı Ipirenga ile oynadığı antrenman maçının son 40 dakikasında sahaya çıkan 27 yaşındaki oyuncu maç sonrası, ''Sanki midemde kelebekler uçuşuyordu ancak geri dönmeye hazırım'' açıklamasını yaptı.

Kazadan kurtulan bir başka isim Helio Neto ise futbola dönüş tarihi olarak 2018'i gösterdi.