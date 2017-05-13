Chealsea Premier Lig şampiyonu oldu

İngiltere Premier Ligi'nden Chelsea, 2016/2017 sezonunda şampiyonluğu garantiledi.
36. haftada West Bromwich'e konuk olan Maviler, 82'de Batshuayi'nin attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla 87 puana yükselen Chelsea şampiyonluğunu ilan etti.
MOURİNHO BAŞARISIZ OLMUŞTU
Göreve geçtiğimiz yaz getirilen İtalyan teknik adam Antonio Conte, bu sezon Chealsea'nin başında gösterdiği performansla oldukça beğeni topladı. Geçtiğimiz sezon Jose Morinho'lu Chealsea, çok zor günler geçirmiş Avrupa kupalarına katılamamıştı.
Chelsea, Başkan Abramovich döneminde 14. sezonunda 5. kez şampiyon oldu.