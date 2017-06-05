Chedjou Başakşehir'de

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Kamerunlu savunma oyuncusu Chedjou'nun yeni takımı belli oldu.
2+1 YILLIK İMZALAYACAK
Önümüzdeki sezonda iddialı bir takım kurmak isteyen Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın tecrübeli stoperini kadrosuna kattı.
Beinsports'un haberine göre; Turuncu-lacivertliler, Galatasaray'dan ayrılan Aurelien Chedjou'yu sağlık kontrolünden geçirdikten sonra 2+1 yıllık sözleşme imzalatacak.
CHEDJOU DA KALMAK İSTİYOR
Kamerunlu futbolcu Aurelien Chedjou da, Türkiye'de kalmak istediği için Başakşehir'le anlaşmaya olumlu cevap verdi.
Kamerunlu oyuncu, bu sezon 15 lig, 4 kupa maçında şans buldu. Sezon içinde zaman zaman yönetim ile sıkıntılar yaşayan Chedjou, Tuzlaspor ile oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı karttan sonra bir süre kadro dışı kalmıştı.