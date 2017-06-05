Chedjou Başakşehir'de

Play-off'larda öne geçmesine rağmen üstünlüğü koruyamayan ve maçı penaltılarda kaybeden Eskişehirspor'da futbolcular gözyaşlarına boğuldu.

Süper Lig'e yükselen Göztepe'de forma giyen Murat Akın, 8. kez bu başarıyı elde ederek tarihe geçti.

Galatasaray, Bruma'nın satışından gelecek 15 milyon euro ile 2 yıldız transfer edecek.

1 Emre Belözoğlu'nun taraftar isyanı Kupa finalinde taraftarlarla yaşadığı gerginlik hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "O kadar şehit verdik ama onların derdi başka" dedi.

2 Fenerbahçe'nin 5 yıldız isyanı Beşiktaş'ın 1959'dan önce kazandığı 2 şampiyonluğun sayılması sayesinde 3. yıldızı takması Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

3 Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum Şampiyon Beşiktaş'ın Senegalli golcüsü Demba Ba, "Maç günleri nasıl oruç tutuyorsun" sorusuna "İman gücüyle" şeklinde cevap verdi.

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe'yi kabul etti Euroleague şampiyonu Fenerbahçe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

5 Şenol Güneş su içtiği için pişman oldu - İZLE Mide rahatsızlığı nedeniyle oruç tutamadığını söyleyen Şenol Güneş, "Karşınızda su içtim içmemem gerekiyordu" dedi.

6 Yılmaz Vural Göztepe'yi Süper Lig'e çıkardı Kariyerinde 32 takım çalıştıran Yılmaz Vural, 2 yıllık aranın ardından Spor Toto Süper Lig'e, Göztepespor ile geri döndü.

7 Leipzig'in Bruma için ödeyeceği para belli oldu Galatasaray yönetimi, Leipzig Kulübü'nün Bruma için yaptığı 15 milyon euroluk teklifi kabul etti.

8 F.Bahçe ve G.Saray'ın UEFA'daki muhtemel rakipleri F.Bahçe ve G.Saray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri arasında en çok göze çarpan takım İskoç devi Glasgow Rangers.

9 Fikret Orman'dan mangal esprisi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mangala transferi sorulunca esprili bir yanıt verdi.