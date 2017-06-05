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Chedjou Başakşehir'de

Galatasaray'dan ayrılan Aurelien Chedjou, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Başakşehir'le 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Chedjou Başakşehir'de
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Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Kamerunlu savunma oyuncusu Chedjou'nun yeni takımı belli oldu.

2+1 YILLIK İMZALAYACAK

Önümüzdeki sezonda iddialı bir takım kurmak isteyen Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın tecrübeli stoperini kadrosuna kattı.

Beinsports'un haberine göre; Turuncu-lacivertliler, Galatasaray'dan ayrılan Aurelien Chedjou'yu sağlık kontrolünden geçirdikten sonra 2+1 yıllık sözleşme imzalatacak.

CHEDJOU DA KALMAK İSTİYOR

Kamerunlu futbolcu Aurelien Chedjou da, Türkiye'de kalmak istediği için Başakşehir'le anlaşmaya olumlu cevap verdi.

Kamerunlu oyuncu, bu sezon 15 lig, 4 kupa maçında şans buldu. Sezon içinde zaman zaman yönetim ile sıkıntılar yaşayan Chedjou, Tuzlaspor ile oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı karttan sonra bir süre kadro dışı kalmıştı.

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