Chedjou: F.Bahçe derbileri çok çılgınca

Galatasaray’la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Aurelien Chedjou, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Türkiye’deki futbol coşkusunu ve İstanbul’u öve öve bitiremedi

Türkiye’nin en büyük kulübünde forma giydiğini belirten Kamerunlu stoper, “Türkiye’de insanlar futbol için çıldırıyor. Ailemle dışarı çıktığımda bir özel hayatım olmuyor, gelip fotoğraf çektiriyorlar. Şoförüm G.Saraylı ama kızı Beşiktaşlı... Stada davet ettim ancak kızı gelmek istemiyor” dedi.

F.BAHÇE DERBİLERİ ÇOK ÇILGINCA

Derbilerde ise çok farklı bir atmosfer oluştuğunu vurgulayan deneyimli oyuncu, “Beşiktaş maçları da ateşli geçiyor ama en çılgın olanlar F.Bahçe maçları... Bu maçlarda yapılan hatalar unutulmaz oluyor. Ancak fark yaratırsanız efsane oluyorsunuz” diye konuştu.

HERKESİ İSTANBUL'A DAVET EDİYORUM

İstanbul’a olan hayranlığını da dile getiren Chedjou, “Terör olayları nedeniyle yurt dışında kötü bir imaj çizilmeye çalışılıyor. Ancak İstanbul son derece rahat bir şehir... Örneğin ben koyu bir katoliğim ancak bunun hiç sıkıntısını yaşamadım. Bazı olaylar oldu ama kontrol altına alındı. Herkesi İstanbul’a davet ediyorum” ifadesini kullandı.