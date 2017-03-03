Chedjou: Ibrahimovic'e attığım çalım bir zevkti

Aurelien Chedjou, Galatasaray'da yaşadığı günleri ve taraftarı anlatırken, İstanbul'a herkesi davet ettiğini dile getirdi.

Tecrübeli oyuncu ayrıca Zlatan Ibrahimovic'e Lille'de oynadığı dönemde attığı çalım hakkında da ilginç ifadeler kullandı.

IBRAHİMOVİC'E ATTIĞIM ÇALIM BİR ZEVKTİ

''Bugün bile Galatasaray taraftarı benimle konuştuğunda o anı anlatıyor. Bunlar futbolda keyif veren görüntüler. Zlatan onu geçtiğim zaman gülüyor, çünkü bunun bir oyun olduğunu biliyor. O büyük bir şampiyon. O an topu aldığından emindi (Gülüyor). Savunmacıların da bu tip şeyler yapabileceğinin bir kanıtı oldu. Benim için büyük bir zevkti.''

F.BAHÇE'YE KARŞI HATA ŞANSIMIZ YOK

''Beşiktaş maçları da ateşli geçiyor ama en çılgın derbiler Fenerbahçe ile olanlar. Gerçekten tüm şehir duruyor. Fenerbahçe'ye karşı hata yapma şansınız yok. Kazanmak zorundayız. Daha önce rakip takım taraftarı çıkan olaylar nedeniyle sahaya gelemiyordu. Şimdi artık izin verildi. Eğer maçı kaybederseniz, ev sahibi takımın taraftarı önce çıkıyor ve içeride kalan rakip taraftar boş stadyumda şarkılar söylüyor. Bu maçlarda eğer bir hata yaparsanız, asla unutulmaz. Ama bir fark yaratırsanız, efsane olursunuz.''