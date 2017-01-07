Chedjou Marsilla ile görüşüyor

Galatasaray'da kadro dışı kalan ve devre arası transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali olan isimlerden Aurelien Chedjou, Fransa'ya dönüş hazırlığı yapıyor.

MARSİLLA İLE GÖRÜŞÜYOR

Kamerun'un 2017 Afirka Kupası kadrosunda da yer almayan Aurelien Chedjou 'nun,Fransa Ligue 1 ekipleirnden Marsilla ile görüştüğü ortaya çıktı.

Fransız basınında yer alan haberlerde Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia'nın da istediği Chedjou için görüşmelerin Fransa'da yapılacağı belirtildi. Kamerun basını Chedjou ile ilgili haberi ifadeleriyle verdi.

G.SARAY DA SICAK BAKIYOR

Galatasaray'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kamerunlu oyuncuyu satmaya sıcak baktığı da belirtildi.

2013 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Chedjou, bu sezon 10 lig maçında görev yaptı.