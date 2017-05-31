Chedjou Medipol Başakşehir'de

Bir süredir Chedjou ile ilgilenen Başakşehir, tecrübeli savunmacıyı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ABDULLAH AVCİ İLE GÖRÜŞTÜ

NTV Spor'un haberine göre, sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan Aurelien Chedjou, geçtiğimiz günlerde Başakşehir tesislerine giderek kulüp yetkilileri ve teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldi.

Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen Chedjou, sözleşmesindeki detaylar görüşüldükten sonra resmen imzayı atacak.

Kamerunlu oyuncu, bu sezon 15 lig, 4 kupa maçında şans buldu. Sezon içinde zaman zaman yönetim ile sıkıntılar yaşayan Chedjou, Tuzlaspor ile oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı karttan sonra bir süre kadro dışı kalmıştı.