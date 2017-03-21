Chedjou: Türkiye'de beni strese sokan tek stat var

Fransa'da yayın yapan SFR Sports'a konuk olan Galatasaray'un Kamerunlu stoper Chedjou önemli açıklamalarda bulundu.

SARACOĞLU'NDA STRESE GİRİYORUM

Süper Lig'deki derbi atmosferleri hakkında konuşan tecrübeli futbolcu, ''Türkiye'de oynarken stres olduğum tek maç Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynadığımız Fenerbahçe karşılaşmaları'' dedi.

G.SARAY'DAN AYRILACAĞIM

Galatasaray'da kadro dışı kaldığı dönem hakkında sorulan soruyu, "Milli takım dönüşünde bilmediğim sebeplerden dolayı 1 ay boyunca B Takım ile çalıştım. Kararın sebebini teknik direktörümüzle konuştuğumuzda, attığım golden sonraki sevincimde yönetimi hedef aldığım için cezalandırıldığımı öğrendim" şeklinde yanıtlayan 31 yaşındaki futbolcu, sezon sonu bitecek sözleşmesini Galatasaray'ın uzatmak istemediğini düşündüğünü ve kariyerine Fransa'da devam edebileceğini ifade etti.