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Chedjou'nun yeni takımı İstanbul'dan

Sezon sonu Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Chedjou'nun yeni takımı Medipol Başakşehir olacak.

Chedjou'nun yeni takımı İstanbul'dan
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Galatasaray'ın Kamerunlu stoperi Chedjou, sezon sonunda sarı-kırmızılı ekipten ayrılacak.

YENİ TAKIMI BAŞAKŞEHİR

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu biten Chedjou, daha önce takımdan ayrılacağını açıklamıştı, Fransa başta olmak üzere Avrupa'dan teklifler alan Kamerunlu stoper, terchini yine Süper Lig'den yana kullandı.

Gazeteci Güntekin Onay, yaptığı açıklamada Chedjou'nun Başakşehir'le anlaştığını açıkladı.

Onay: "Başakşehir gelecek sezon için Chedjou ile anlaşmış." diyerek aldığı istihbaratı paylaştı.

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