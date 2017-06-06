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Cheik Tiote hayatını kaybetti

Sezon başında Galatasaray'la görüşmelere gelen Cheik Tiote, idmanda fenalaşarak hayatını kaybetti.

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Devre arası transfer döneminde Newcastle United'dan Çin 1. Lig ekibi Beijing Enterprises'a transfer olan Fildişi Sahilli defansif orta saha oyuncusu Cheik Tiote idmanda fenalaşarak öldü.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTULAMADI

Çin basınında yer alan habere göre; idman sırasında fenalaşan 31 yaşındaki Cheik Tiote, yapılan acil müdahalenin ardından hastenaye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

GALATASARAY'A GELMİŞTİ

Sezon başında Galatasaray'ın gündemine gelen Tiote, İstanbul'da geçtiği sağlık kontrolünde sorunlar çıktığı için sarı kırmızılı takıma transfer olamamıştı.

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