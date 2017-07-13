Chelsea Bakayoko'yu transfer ediyor

Premier League şampiyonu Chelsea uzun süredir anlaşma sağlamaya çalıştığı Tiemoue Bakayoko'yu kadrosuna katıyor.

45 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

Başta L'equipe olmak üzere Avrupa'nın önde gelen hemen her gazetesi transferi duyurdu. Maviler, bonservis bedeli olarak Monaco'ya bonuslar ile beraber 45 milyon euro ödeyecek.

İngiliz Telegraph gazetesi ise Bakayoko'nun sakatlığı sebebiyle sezon başını kaçırabileceğini duyurdu. 22 yaşındaki Fransız futbolcu Monaco kulübünün keşfedip, Avrupa piyasasına sunduğu son örneklerden.

Bakayoko üç sezon önce transfer olduğu Monaco'da ilk iki sezon forma bulma konusunda zorlansa da geçtiğimiz yıl takımın değişmezlerinden olmuştu.

Bunun yanı sıra Chelsea'nin defans oyuncusu Kurt Zouma'da Stoke City yolunda. Sky Sport, geçtiğimiz sezon yalnızca 9 lig maçında forma giyebilen Zouma'nın, kiralık olarak Stoke City'ye gideceğini duyurdu.