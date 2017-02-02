Chelsea efsanesi Lampard futbola veda etti

İngiliz futbolunun saygın isimlerinden biri olan, West Ham United, Chelsea, Manchester City formalarının yanı sıra milli formayı da 106 defa terleten Lampard, aktif futbolculuk hayatını noktaladığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Lampard; "İngiliz takımları başta olmak üzere birçok kulüpten heyecan verici teklif aldım ancak 21 yılın ardından bırakmak için doğru zaman olduğunu düşünüyorum. 38 yaşındayım ve şimdi futbolu bırakıp hayatımın diğer safhasına geçmek istiyorum" dedi.

Başta ailesi olmak üzere herkese teşekkür eden İngiliz yıldız; "Kazandığım kupalar, attığım goller ve 100'den fazla giydiğin İngiltere forması için gururluyum. Bana her zaman destek olan ailem, karım, çocuklarım, takım arkadaşlarım, hocalarım ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diyerek sözlerine devam etti.

Chelsea kulübüne ve taraftarlarına özel olarak teşekkür eden Lampard, sözlerini kariyerine teknik direktör olarak devam edeceğini belirterek sonlandırdı.