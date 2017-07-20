Chelsea tarihinin en pahalı transferi Morata oldu

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Real Madrid’in İspanyol golcüsü Alvaro Morata’yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

24 yaşındaki forvetin sağlık kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

80 MİLYON EURO ÖDENECEK

Teknik direktör Conte'nin Juventus'tan eski öğrencisi olan Morata için, Londra kulübü 80 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

CHELSEA TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ OLDU

Morata'yı 80 milyon euro'ya kadrosuna katan Chelsea'de bu transferle birlikte bir de rekor kırıldı.

Morata, Chelsea'nin kadrosuna kattığı en pahalı oyuncu oldu. Bir önceki rekor ise 56 milyon euro ile yine bir başka İspanyol yıldız Fernando Torres'e aitti.