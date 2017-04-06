Chelsea'den eski yıldızını 82 milyon Euro'ya geri alıyor

Premier Lig şampiyonluğuna adım adım yaklaşmaya devam eden Chelsea, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

82 MİLYON EURO VERECEKLER

Sky Italia'da yer alan habere göre Chelsea, eski oyuncusu Romelu Lukaku için Everton ile 82 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.

Sky Italia muhabiri Massimo Marianella, yaptığı açıklamada "Chelsea bu yaz büyük transferler yapacak. Conte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için de iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Lukaku transferinin bittiğini şimdiden söyleyebilirim. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Alexis Sanchez de gelecek sezon Chelsea forması giyecek." ifadelerini kullandı.

Lukaku bu sezon Everton forması ile çıktığı 30 Premier Lig maçında 21 kez rakip fileleri havalandırdı.