Chelsea'den Kjaer atağı

Son 2 sezonda oldukça başarılı bir görüntü çizen Simon Kjaer, Avrupa transfer piyasasının en değerli oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertli kulübün geçmişte satışından ciddi paralar kazandığı futbolcular arasında olması beklenen Kjaer’e başta Chelsea olmak üzere birçok dev ilgi gösteriyor.

EN İDEAL STOPER KJAER

Chelsea ile Premier Lig’de tarihi bir başarı elde eden Antonio Conte’nin, 3’lü savunma sistemi için Kjaer’i ideal oyuncu olarak gördüğü aktarıldı.

Danimarka Milli Takımı ile de aynı taktik anlayışta oynayan ve 3-4-3 sistemine yakın olan 26 yaşındaki stoperin bu nedenle İtalyan antrenörün listesinde olduğu öne sürülüyor.

20 MİLYON EURO'DAN AŞAĞI OLMAZ

Sezon başında 7.65 milyon Euro’ya (25.5 milyon TL) transfer edilerek Türk futbol tarihinin en pahalı savunma oyuncusu olan 27 yaşındaki stoper için Fenerbahçe’nin kapıyı 20 milyon Euro’dan (67 milyon TL) açması bekleniyor.