Chelsea'den Morata için dev teklif

Premier Lig şampiyonu Chelsea transfer dönemine durgun başladı. Bugüne kadar sadece Roma'dan Antonio Rudiger'i kadrosuna katan Londra ekibi, Diego Costa'nın ayrılmasına kesin gözüyle bakılmasına rağmen yeni bir forvetle anlaşma sağlayamadı.

Antonio Conte'nin listesindeki ilk isim Romelu Lukaku'yu Manchester United'a kaptıran Chelsea, İtalyan menajerin alternatif olarak belirlediği Alvaro Morata'yı elinden kaçırmak istemiyor.

80 MİLYON EURO TEKLİF

AS gazetesinin haberine göre; Morata için 80 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul eden İngilizler, bu hafta transferi sonlandırmayı bekliyor. Teknik direktör Zinedine Zidane'ın kadrosunda tutmak istediği Morata için Real Madrid'in 90 milyon Euro bonservis bedelinde direttiği öne sürülürken, 24 yaşındaki forvetin Chelsea ile yıllık 6 milyon Euro'luk ücrette anlaştığı belirtildi.

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesinde düzenli olarak oynamak isteyen Morata'nın tavrının Real Madrid'in Chelsea'nin teklini kabul etmeye zorlayacağı ve İspanyol ekibinin önümüzdeki hafta başlayacak ABD kampı kadrosuna alınmayabileceğinin altı çizildi.

2016 yazında Juventus'tan altyapısında yetiştiği Real Madrid'e 30 milyon euro bonservis bedeliyle geri dönen Morata, geride kalan sezonda 18'i ilk 11 olmak üzere 43 maçta oynadı ve 20 gol, 6 asistle takımına katkı sağladı.