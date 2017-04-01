Chelsea'ye Crystal Palace şoku

Bu sezon oynadığı 5 derbi maçı da kazanan Chelsea, kendisinden ters bir görüntü çizen ve derbilerde puan alamamayan Palace'a 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

GOLLER ERKEN GELDİ

Stamford Bridge'deki maçta Chelsea, Cesc Fabregas'ın henüz 5. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

4 dakika sonra Palace skoru eşitledi. Christian Benteke'nin pasıyla Wilfried Zaha, cezasahası sağ içine taşıdığı topu yerden düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1 yaptı.

11. dakikada bu kez Christian Benteke sahneye çıktı. İlk goldeki işbirliği bu kez tersine dönerken, Zaha'nın soldan penaltı noktası yakınına bıraktığı topla Benteke buluştu.

Kaleci Courtois'i de şık bir vuruşla avlayan Benteke, Palace'ı 2-1 öne geçirdi. Geri düştükten sonra büyük baskı kuran Chelsea, buna karşın bir türlü aradığı gole ulaşamadı ve maç 2-1 Crystal Palace'ın üstünlüğüyle sona erdi.

PUAN FARKI 7

Bu sonuçla Chelsea 69 puanda kaldı. Tottenham'ın haftayı 2-0 Burnley galibiyetiyle tamamlamasının ardından lilder ile en yakın takipçisi arasındaki puan farkı 7'ye indi.

Küme düşme potasından kurtulmak yolunda kritik bir galibiyete imza atan Palace ise puanını 31 yaptı.