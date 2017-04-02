Chicago'nun çıkışı sürüyor

NBA'de 5 maç oynandı. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Chicago Bulls ile Atlanta Hawks karşı karşıya geldi.

BUTLER VE RONDO ÖNEMLİ ROL OYNADI

Chicago Bulls son periyotta oynadığı üstün oyunla Atlanta Hawks'ı 106-104 yenerken, ev sahibi ekipte 33 sayı, 5 ribaunt, 8 asistle oynayan Jimmy Butler ve 25 sayı, 11 ribaunt, 6 asistlik performans sergileyen Rajon Rondo galibiyette önemli rol oynadı.

Atlanta Hawks'ta Dennis Schröder'in 29, Tim Hardaway Jr'ın 20 ve Dwight Howard ile milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın 13'er sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi.

Geçen hafta playoff yarışından hem sayısal hem de mental olarak dışarda kaldığı mesajları veren Chicago, içinde Cleveland'a karşı da olan galibiyet serisinin ardından Doğu Konferansı'nda 7. sıraya tırmanmayı başardı.