Chiriches'ten Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın stoper transferi adayları arasında yer alan Napoli'nin stoperi Vlad Chiriches için İtalyan basınından son dakika haberi geldi.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Sporx'in haberine göre, Napoli Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin, Vlad Chiriches'in takımda kalmasını istediği ve oyuncunun transferine izin vermemesi nedeniyle Galatasaray'ın yaptığı teklifin reddedildiği kaydedildi.

NAPOLİ GÖNDERMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

İtalya'da bir radyo istasyonuna konuşan gazeteci Raffaele Auriemma da, Chiriches'in menajeri ile konuştuğunu ve Napoli'nin oyuncuyu göndermeyi istemediğini kaydetti. Auriemma, şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'ın ciddi bir ilgisi var. Ancak Napoli, oyuncusunu göndermeyi düşünmüyor. Bu noktada iki kulüp birbirine oldukça uzak durumda."



