Choupo Moting'den Beşiktaş'a transfer mesajı

Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Schalke 04 forması giyen Choupo Moting'i kadrosuna katmak için çalışamalarını sürdürürken, Kamerunlu futbolcu Instagram'dan siyah-beyazlı ekibe yeşil ışık yaktı.

INSTAGRAM'DA TAKİBE ALDI

Günümüzde sosyal mecraların yayılmasıyla futbolcular, teknik adamlar ve başkanlar duygu ve düşünceleri kadar transferlerini de buralardan duyurmaya başladı.

Futbolcuların transfer olmadan önce gideceği kulüpten bazı futbolcularla sosyal medyadan takipleşmesi de bu durumun örneklerinden.

Beşiktaş'ın gündeminde olan Choup-Moting de Tolgay Arslan, Ömer Şişmanoğlu ve Aboubakar'ı Instagram'dan takip ederek transfer mesajı verdi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Futbol komitesinin, Schalke ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan kanat oyuncusu Choupo Moting'in aynı zamanda menajerliğini de yapan babasını İstanbul'da oynanan Lyon maçına getirttiği öğrenildi.

İSTANBUL'A GELEN MENAJERİYLE ANLAŞILDI

Sağ ve sol kanadın yanı sıra santrfor da oynayabilen Kamerunlu oyuncunun babasının tesisleri de gezip çok beğendiği ve transfere olumlu yaklaştığı belirtildi.