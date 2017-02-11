Cimbom'a bir kötü haber de Eren'den geldi

Golcü sakatlığı nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kayserispor ile yarın evinde karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Eren Derdiyok da forma giyemeyecek.

RİSKE EDİLMEYECEK

Ziraat Türkiye Kupası'nda kaybedilen ve kupaya havlu atılan Medipol Başakşehir maçından bu yana antrenmanlara kas ağrısı şikayeti nedeniyle çıkamayan Eren Derdiyok, Kayserispor karşılaşmasında riske edilmeyecek.

AĞRISI VARSA OYNAMASIN

Sarı kırmızılıların Hollandalı hocası Jan Olde Riekerink, "Ağrısı varsa oynamasın" diyerek Eren Derdiyok için Kayserispor maçı öncesi son sözünü söyledi.8 kişilik maç kadrosuna dahil edilmeyecek olan tecrübeli futbolcu yarın Türk Telekom Arena Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak Kayserispor mücadelesinde tribünde oturacak.

Galatasaray'da Kayserispor maçında Sneijder ve Carola da sakatlıkları nedeniyle. Selçuk İnan'ın durumu ise maç saatinde belli olacak. Milli yıldız için Riekerink oynayıp, oynamaması yönünde karar verecek.