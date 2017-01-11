Çin ekibi Podolski için tüm engelleri kaldırdı

Galatasaraylı Lukas Podolski'nin Beijing Guoan'a transferinde önemli bir gelişme gerçekleşti ve beklenen ayrılık gerçekleşti.

YASAL ENGEL BULUNUYORDU

Çin ekibinin yöneticileri 7 milyon euro bonservisle sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlanırken, bu transferin önünde yasal bir engel bulunuyordu.

PODOLSKİ'NİN ÖNÜNDEKİ ENGEL KALKTI

Beijing Guoan, kadrosundaki yabancı futbolculardan Özbek Igor Sergeev ile yollarını ayırdı. Pakhtakor Kulüb'nden kiralık alınan oyuncuyla yola devam etmeme kararı alan Beijing Guoan, 23 yaşındaki futbolcuyu Pakhtakor'a geri gönderdi.

Yabancı kontenjanında yer açan Çin ekibi, Podolski'nin transferi önündeki kural engelini ortadan kaldırdı.

YABANCI SINIRLAMASI BULUNUYOR

Çin'de yabancı futbolcu sayısı için sınırlama bulunuyor ve sarı-yeşilli ekip bu sınırı doldurmuş durumdaydı. 3'ü Brezilyalı 2'si Özbek olmak üzere kadrosunda 5 yabancı bulunduran takımın, Podolski'yi alabilmesi için bunlardan en az birini göndermesi gerekiyordu.

4+1 yabancı kuralı bulunan ülkede ek kontenjan Asyalı futbolcular için iken, eğer Asyalı futbolcu sayısı birden fazlaysa genel kontenjandan kabul ediliyor.