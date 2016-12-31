Çin ekipi Shenzhen Fernandao'yu istiyor

Fenerbahçe’nin son haftalarda yeniden form tutan tecrübeli oyuncusu, Çin kulübü Shenzhen’in hayallerini süslüyor. Dünyaca ünlü teknik adam Sven Goran Eriksson, Jose Fernandao’yu transfer listesinde en tepede tutuyor.

FERNANDAO ERİKSSON'UN LİSTESİNDE

Çin 2. Ligi takımlarından Shenzen, 2017 sezonu öncesi Sven Goran Eriksson ile yeniden bir yapılanmaya gidiyor. Dünyaca ünlü teknik direktör Eriksson’a tam yetki veren ve ciddi bir ekonomik güç sunan Çin ekibi, ciddi bir transfer harekatı hedefliyor. Buna göre de Fernandao, İsveçli teknik adam tarafından listenin en tepesine alındı.

Shenzhen kulübünün, sezon sonu ve yeni yıl nedeniyle 3 Ocak 2017’ye kadar tatil olduğu, bu nedenle şu ana kadar resmi bir teklifin Fenerbahçe’ye iletilmediği kaydedildi.

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Tatilin bitmesinin ardından Eriksson’un güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayacağı, resmi tekliflerin başlayacağı aktarıldı.

Çin Süper Ligi’ni hedefleyen Shenzhen’in, bu sezon olmasa bile gelecek yıl öncesinde muhakkak Brezilyalı forveti almaya çalışacağı vurgulandı.