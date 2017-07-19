Çin kulübünden Trabzonspor'a Burak Yılmaz cevabı

Trabzonspor transferdeki 1 numaralı hedefi Burak Yılmaz’da ummadığı bir engelle karşılaştı.

Karadeniz ekibi, Beijing Guoan’da forma giyen tecrübeli forvetle anlaştı. Ancak Çinlileri ikna etmek için bir yöneticisini Uzakdoğu ülkesine gönderse de, Beijing Guoan’ın bu transfere sezon devam ettiği için sıcak bakmadığı öğrenildi.

ÇİFT FORVETE DÖNDÜ

Yeşil-sarılı ekibin yeni teknik direktörü Roger Schmidt, oyun sistemini değiştirdi ve takımı çift forvetle oynatmaya başladı. İyi sonuçlar aldığı bu sistemi devam ettirecek olan ve Soriano’nun yanına koyacak Burak Yılmaz’dan başka üst düzey bir isim elinde bulunmayan teknik adam, Türk futbolcunun bu sezon kalmasını istiyor.

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Sezonu ilk üç sırada bitirme hedefinde olan Guoan, Burak’ı elden çıkarması durumunda yerine takviye de yapamayacak. Çin’de transfer döneminin geçen hafta kapanması nedeniyle yeni forvet alamayacak olan kulübün bu nedenle Trabzonspor’a olumsuz yanıt verdiği bildirildi.

KASIM AYINDA VEREBİLİRİZ

Beijing Guoan buna karşın Burak Yılmaz için kapıyı tamamen de kapatmadı. Çin Süper Ligi’nde sezonu Burak ile tamamlama hesapları yapan yeşil-sarılıların, kasım ayında sezonun sona ermesinin ardından oyuncuyu bordo-mavili ekibe vermeye razı oldukları belirlendi.